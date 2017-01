später lesen Darts-WM Phil Taylor beendet Spekulationen um Karriereende FOTO: dpa, sd ss soe Teilen

Twittern





2017-01-01T20:37+0100 2017-01-01T20:37+0100

Rekord-Weltmeister Phil Taylor wird seine Karriere als Darts-Profi nicht beenden. Der 56-Jährige bestätigte dem Weltverband PDC am Sonntagabend, dass er an seinem ursprünglichen Plan festhalte und auch in der kommenden Saison weiterspielen werde.