PDC will in größere Halle umziehen

Die Professional Darts Corporation (PDC) will die Darts-WM ab dem kommenden Jahr in einer größeren Halle austragen. Das Event um den Jahreswechsel soll zwar weiter im Londoner Alexandra Palace stattfinden, dort aber einen deutlich geräumigeren Veranstaltungsort beziehen.

"Das passiert zu über 90 Prozent. Wir müssen diesen Schritt einfach gehen", erklärte PDC-Boss Barry Hearn dem TV-Sender Sport1 zum geplanten Wechsel von der West Hall (2500 Zuschauer) in die Great Hall (bis zu 10.400 Plätze).

Hearn fügte an: "Die Nachfrage ist riesig und wir können sie nur bedienen, wenn wir die Kapazität der Halle erhöhen." Für die Titelkämpfe in diesem Jahr seien alle Tickets bereits am ersten Tag ausverkauft gewesen, berichtete der 68 Jahre alte Funktionär. Allein aus Deutschland kommen 7500 Fans auf die Insel, um sich die Darts-WM im Londoner Norden vor Ort anzusehen.

(dpa)