Springreiten: Deußer reitet in Florida auf den fünften Platz

Springreiter Daniel Deußer hat beim Großen Preis von Wellington den fünften Platz belegt. Der Weltranglisten-Erste blieb am Samstagabend im Sattel von Cornet D'Amour fehlerfrei, war aber im Stechen in 41,05 Sekunden deutlich zu langsam. Den Sieg beim Höhepunkt des Fünf-Sterne-Turniers, das zu einer zwölfwöchigen Serie gehört, sicherte sich der US-Amerikaner McLain Ward mit Azur (39,70). Zweiter wurde der Kanadier Eric Lamaze mit Fine Lady (40,07). Nicht am Start war Meredith Michaels-Beerbaum, die nach ihrem Sturz in Wellington weiter pausiert. Die Reiterin aus dem niedersächsischen Thedinghausen hatte sich zu Beginn des Monats zwei Rippen gebrochen.