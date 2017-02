später lesen Springreiten Deußer verzichtet auf Weltcup-Finale 2017-02-24T15:42+0100 2017-02-24T15:42+0100

Der Weltranglisten-Erste Daniel Deußer wird nicht beim Weltcup-Finale der Springreiter im Omaha starten. Der 35 Jahre alte Weltcup-Gesamtsieger von 2014 "hat das abgehakt", bestätigte Bundestrainer Otto Becker am Freitag. Deußer hätte am Sonntag beim Weltcup-Turnier in Göteborg punkten müssen, um sich noch für das Finale Ende März in den USA zu qualifizieren. Der in Belgien lebende Hesse habe sich aber keine große Chance mehr ausgerechnet, erklärte Becker. Der in der Weltrangliste führende Deußer liegt im Weltcup-Ranking nur auf Rang 24. Er verzichtete auf den Start in Göteborg und reitet stattdessen am Wochenende bei einer Turnierserie in Wellington (USA). Für das Weltcup-Finale qualifiziert sind bereits Ludger Beerbaum (Riesenbeck), Marcus Ehning (Borken) und Guido Klatte (Lastrup). Die besten 18 Reiter der Westeuropa-Liga dürfen die Reise zum Final-Turnier antreten.