Fechten: Deutsche Degenfechter Weltcup-Zwölfte in Vancouver

Die deutschen Degenfechter haben beim Mannschaftsweltcup in Vancouver nur den zwölften Platz unter 23 Teams belegt. Nach dem 40:28 gegen Gastgeber Kanada unterlagen die Leverkusener Lukas Bellmann und Fabian Herzberg sowie Stephan Rein aus Heidenheim und der Offenbacher Richard Schmidt dem Olympia-Zweiten Italien im Achtelfinale am Sonntag (Ortszeit) 14:15 in der Verlängerung. Im Einzel hatten sich Bellmann, Herzberg und Rein für das Tableau der besten 64 qualifiziert, waren aber dann vorzeitig gescheitert. Sieger des Mannschaftswettbewerbs wurde Tschechien mit 40:35 im Finale gegen die Ukraine. Das Einzel gewann der Schweizer Max Heinzer.