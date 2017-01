später lesen Degenfechten Deutsche Fechter enttäuschen beim Weltcup in Heidenheim Teilen

Twittern





2017-01-28T21:24+0100 2017-01-28T21:24+0100

Die deutsche Degenfechter-Mannschaft hat sich beim Weltcup in Heidenheim mit dem 19. Platz begnügen müssen. Das Team um Stephan Rein, Niklas Multerer (beide Heidenheim), Rico Braun (Tauberbischofsheim) und Lukas Bellmann (Leverkusen) unterlag am Samstag bereits im Auftaktkampf gegen Spanien mit 40:45 und verpasste den Einzug ins Achtelfinale. Sieger des Team-Wettbewerbs wurde die Auswahl von Italien, die im Finale Frankreich mit 45:40 bezwang. Die deutsche Auswahl hielt den Kampf gegen Spanien lange offen, doch in den abschließenden Gefechten zogen die Iberer davon. "Ich bin natürlich enttäuscht. Das Ergebnis ärgert mich, da wir fechterisch nicht schlechter waren und die Spanier nicht besser. Wir haben einfach zu viele Fehler gemacht", sagte Bundestrainer Mario Böttcher. Im Herren-Einzel hatte sich der Südkoreaner Kyoungdoo Park am Freitag mit einem 15:13-Erfolg im Finale gegen Yannick Borel aus Frankreich den Sieg gesichert. Von den deutschen Teilnehmern qualifizierten sich lediglich Lukas Bellmann aus Leverkusen und der Offenbacher Richard Schmidt für das Tableau der besten 64.