später lesen Tischtennis Deutsche Meisterschaften 2019 steigen in Wetzlar 2018-03-07T12:21+0100 2018-03-07T12:21+0100

Der deutsche Tischtennis-Rekordmeister Timo Boll muss seinen Titel im Tischtennis im kommenden Jahr in Wetzlar verteidigen. Wie der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) am Mittwoch mitteilte, werden die 87. nationalen Titelkämpfe vom 1. bis 3. März 2019 in der Rittal Arena in Mittelhessen stattfinden. Bereits 2014 hatte Wetzlar die deutschen Meisterschaften ausgetragen. Am vergangenen Wochenende hatte der Weltranglistenerste Boll (Düsseldorf) in Berlin seinen zwölften nationalen Meistertitel gewonnen.