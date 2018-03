später lesen Tischtennis Deutsche Meisterschaften ohne Ovtcharov 2018-02-28T12:52+0100 2018-02-28T12:52+0100

Tischtennis-Star Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) hat seine Teilnahme an den deutschen Meisterschaften in Berlin (2. bis 4. März) abgesagt. Der World-Cup-Sieger leidet an einer Kapselentzündung in der rechten Hüfte, die Ovtcharov bereits in der vergangenen Woche beim Team World Cup in London zur Aufgabe gezwungen hatte. "Ich wäre sehr gerne zur DM nach Berlin gekommen. Ich hoffe aber, schon bald wieder fit zu sein", sagte Ovtcharov, der den DM-Titel bislang nur einmal (2014) gewinnen konnte. Das Dutzend will dagegen Timo Boll (Düsseldorf) voll machen. Der 36 Jahre alte Weltranglistenerste und deutsche Rekordmeister hat den Titel bereits elfmal gewonnen und führt auch in diesem Jahr das Teilnehmerfeld an. Bei den Frauen sind die beiden Team-Olympiazweiten Petrissa Solja (Berlin) und Han Ying (Tarnobrzeg/Polen) in der Favoritenrolle.