Hallenmeisterschaften: Deutsche Wasserspringer verpassen Titel vom Ein-Meter-Brett

Deutsche Wasserspringer verpassen Titel vom Ein-Meter-Brett 2017-02-16

Zum Auftakt der Internationalen Deutschen Hallenmeisterschaften im Wasserspringen haben die Gastgeber die Titel vom Ein-Meter-Brett verpasst. Bei den Männern verwies der Schweizer Guillaume Dutoit (405,25) den Leipziger Stephan Feck (388,50) auf den zweiten Rang. Bei den Frauen holte sich die Italienerin Elena Bertocchi (261,65) den Titel. Beste Deutsche war auf Rang drei mit 253,80 Zählern die Berlinerin Jana-Lisa Rother. In Abwesenheit der neunmaligen Europameister Sascha Klein (Dresden) und Patrick Hausding (Berlin) sicherten sich die erst 16 Jahre alten Nachwuchskräfte Vincent Wiegand und Aziz Belhadj (beide Leipzig) mit 273,12 Punkten den Titel im Synchronspringen vom Turm. Das Erfolgsduo Hausding/Klein wird erst in den kommenden Wochen auf internationaler Ebene wieder in das Wettkampfgeschehen eingreifen.