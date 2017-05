später lesen Weltcup in Tauberbischofsheim Deutsches Florett-Team Zweiter 2017-04-30T16:24+0200 2017-04-30T16:24+0200

Florettfechterin Carolin Golubytskyi hat sich mit Rang drei beim Heim-Weltcup in Tauberbischofsheim in der Weltspitze zurückgemeldet. Die 31-Jährige unterlag am Samstag erst im Halbfinale der Italienerin Arianna Errigo 5:15. Auch im Team-Wettbewerb am Sonntag überzeugten die deutschen Fechterinnen und verloren erst im Finale gegen den WM-Zweiten Italien 33:45. Mit 45:33 im Viertelfinale gegen die USA und mit 41:39 in der Vorschlussrunde gegen Weltmeister Russland hatten sich Golubytskyi und Co. für das Schlussgefecht gegen Italien qualifiziert.