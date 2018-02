später lesen Badminton Deutsches Mixed-Doppel gewinnt Swiss Open 2018-02-25T14:36+0100 2018-02-25T14:36+0100

Das deutsche Badminton-Mixed-Doppel Mark Lamsfuß und Isabel Herttrich hat in Basel die mit 150.000 US-Dollar (121 000 Euro) dotierten Swiss Open gewonnen. Die topgesetzten Deutschen, die in der Weltrangliste auf Platz 23 geführt werden, besiegten im Endspiel am Sonntag die Engländer Marcus Ellis und Lauren Smith mit 22:20, 21:19.