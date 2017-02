später lesen Tischtennis Deutsches Trio erreicht Halbfinale beim Europe Top 16 Teilen

Der Weltranglisten-Fünfte Dimitrij Ovtcharov und zwei Damen des Deutschen Tischtennis-Bundes stehen beim Europe Top 16 Cup im französischen Antibes in den Halbfinals. Titelverteidiger Ovtcharov setzte sich am Samstag klar in 4:0-Sätzen gegen Stefan Fegerl aus Österreich durch. Er gilt auch im Halbfinale am Sonntag gegen den in China geborenen Ukrainer Kou Lei als Favorit. Dagegen musste sich der Düsseldorfer Timo Boll zum fünften Mal in Serie dem Franzosen Simon Gauzy geschlagen geben. Der Rekord-Europameister unterlag dem Ochsenhausener Bundesliga-Profi mit 2:4. Vor gut einer Woche hatte Boll im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Gauzy verloren. "Er spielt sehr gut gegen mich und es gelingt ihm fast immer, meine Aufschläge zu lesen", sagte Boll, der maximal noch Fünfter werden kann.