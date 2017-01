später lesen Olympia-Dritter Dimitri Peters beendet in diesem Jahr Judo-Karriere Teilen

Der Olympia-Dritte von London 2012, Dimitri Peters, beendet in diesem Jahr seine Judo-Karriere. "Irgendwann muss man den Absprung schaffen. Ich wollte gerne mit einem Höhepunkt aufhören", sagte der 32-Jährige am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Der sechsmalige deutsche Meister will nach der Weltmeisterschaft im August in Budapest seine Karriere beenden. Zuvor hatte die "Kreiszeitung Syke" über das geplante Karriereende des Judokas berichtet. In Budapest will der WM-Dritte von 2013 und 2015 noch einmal um die Medaillen mitkämpfen. "Das wäre ein schöner Abschluss, mich mit einer Medaille zu verabschieden", sagte er. Anschließend will er sich beruflich neu orientieren, gleichzeitig aber dem Judo als Trainer erhalten bleiben. "Ich möchte meine Erfahrungen schon weitergeben. Dem Judo von heute auf morgen den Rücken kehren, das kann ich nicht", sagte Peters, der derzeit beim Judo Team Hannover trainiert.