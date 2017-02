später lesen Volleyball-Champions-League Dresden verabschiedet sich mit Niederlage 2017-02-28T16:58+0100 2017-02-28T16:58+0100

Die Volleyballerinnen des deutschen Meisters Dresdner SC haben ihr letztes Saisonspiel in der Champions League verloren. Am sechsten und letzten Spieltag der Gruppenphase unterlag die bereits ausgeschiedene Mannschaft von Trainer Alexander Waibl bei Eczacibasi Istanbul 1:3 (15:25, 25:19, 22:25, 18:25) und kassierte die fünfte Niederlage. In der Vierergruppe D hatten die Dresdnerinnen bereits vor der Partie keine Chance mehr auf die Teilnahme an den Play-offs.