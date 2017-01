später lesen Volleyball Dritte CL-Niederlage für VfB Friedrichshafen Teilen

Volleyball-Rekordmeister VfB Friedrichshafen hat in der Gruppenphase der Champions League erneut verloren. Zwei Tage nach dem Sieg im DVV-Pokalfinale unterlag der Bundesliga-Spitzenreiter dem ungeschlagenen Gruppenersten Zenit Kasan in Russland 0:3 (18:25, 38:40, 17:25). Für die Mannschaft des früheren Bundestrainers Vital Heynen war es die dritte Niederlage im vierten Spiel. Um die Chance auf das Weiterkommen zu wahren, muss der deutsche Rekordpokalsieger in den beiden ausstehenden Partien gegen Paris Volley und Arkas Izmir deutlich gewinnen.