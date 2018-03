später lesen Beachvolleyball Duo Bergmann/Harms gewinnt Weltserien-Turnier 2018-03-18T15:13+0100 2018-03-18T15:13+0100

Philipp Arne Bergmann und Yannick Harms haben auf der Beachvolleyball-Welttour das Turnier im Oman gewonnen. Das neue deutsche Nationalduo aus Hamburg besiegte am Samstag im Finale Raoufi/Salemi aus dem Iran mit 2:0 (21:18, 21:12). "Wir sind sehr glücklich über unsere erste Medaille auf der World Tour. Insbesondere, weil es keine leichten Bedingungen hier vor Ort waren", berichtete Bergmann. Bergmann und Harms nutzten die Chance, sich in Abwesenheit der internationalen Top-Teams beim Ein-Sterne-Turnier in der Rangliste nach vorn zu spielen. Sie holten 100 Weltranglistenpunkte, die ihnen bei zukünftigen Starts auf der World Tour helfen werden. Der Volleyball-Weltverband FIVB teilt die Turniere in Ein- bis Fünf-Sterne-Events ein.