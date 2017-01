später lesen Beachvolleyball Duo Böckermann/Flüggen startet künftig für den HSV Teilen

Twittern





2017-01-09T10:29+0100 2017-01-09T10:29+0100

Das Beachvolleyball-Duo Markus Böckermann und Lars Flüggen spielt künftig für den Hamburger SV. Das beste deutsche Männer-Team wechselt vom Club an der Alster zum Stadtnachbarn. "Die deutsche Spitze wird in Hamburg am Olympia-Stützpunkt konzentriert", sagte HSV-Präsident Jens Meier. Der Wechsel ist Teil der Vereinbarung zwischen dem Deutschen Volleyball-Verband, dem Hamburger Senat und dem HSV. Sie haben vor knapp einem Monat eine strategische Partnerschaft beschlossen, nach der die Hansestadt von 2017 bis 2020 Leitstützpunkt im Beachvolleyball sein soll. Für den HSV starten bereits die Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst. Der 29 Jahre alte Böckermann und der 26-jährige Flüggen sind deutscher Meister. Das Duo war bei den Olympischen Spielen in Rio am Start, war aber nach drei Niederlagen in der Vorrunde sehr enttäuscht. Der Wechsel gilt zunächst für ein Jahr, soll aber bis zu den Olympischen Spielen 2020 ausgedehnt werden.