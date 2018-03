später lesen Europe International Championship Erneut deutliche Pleite für deutsche Rugby-Auswahl 2018-03-03T18:59+0100 2018-03-03T18:59+0100

Das neu formierte deutsche 15er-Rugby-Nationalteam der Männer hat im Rahmen der Europe International Championship auch seine dritte Partie deutlich verloren. Die stark verjüngte Mannschaft von Coach Pablo Lemoine kassierte am Samstag in Brüssel gegen Belgien eine 15:69 (3:43)-Klatsche. "Das ist natürlich sehr enttäuschend. Wir hatten uns hier trotz der Ausfälle einiger erfahrener Spieler mehr vorgenommen. Aber uns sind vor allem in der ersten Hälfte viel zu viele Fehler unterlaufen", sagte der Direktor des Deutschen Rugby-Verbandes, Paul Healy. In den beiden ersten Begegnungen der Championships hatte es ebenfalls klare Niederlagen gegeben. Bei Europameister Rumänien unterlag die DRV-Auswahl mit 6:85, gegen den Mitfavoriten Georgien mit 0:64.