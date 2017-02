später lesen Behindertensport Eskau holt WM-Silber zum Abschluss der Heim-WM 2017-02-19T17:15+0100 2017-02-19T17:16+0100

Die mehrmalige Paralympics-Siegerin Andrea Eskau hat zum Abschluss der Heim-Weltmeisterschaft der Para-Biathleten und -Langläufer in Finsterau Silber im Langlauf gewonnen. Sie musste sich am Sonntag in der sitzenden Klasse über die Mitteldistanz von fünf Kilometern nur der Amerikanerin Oksana Masters geschlagen geben. Zudem sicherte sich die 45-Jährige zweimal Silber im Langlauf und einmal Bronze im Biathlon. Erfolgreichster Deutscher war Martin Fleig. Der 27-Jährige holte in der sitzenden Konkurrenz mit zwei Mal Gold und einmal Bronze im Biathlon sowie einmal Bronze im Langlauf vier Medaillen. Anja Wicker sicherte sich neben einem WM-Titel im Biathlon noch zwei Silbermedaillen. In der Klasse der Sehbehinderten gewann Clara Klug zweimal Silber und einmal Bronze im Biathlon. Mit insgesamt 14 Medaillen (drei Gold/sechs Silber/fünf Bronze) hat das deutsche Team seine Erwartungen deutlich übertroffen.