TV-Sender: Eurosport setzt verstärkt auf Modernen Fünfkampf

Der TV-Sender Eurosport weitet sein Angebot in den olympischen Sportarten aus und wird bis zu den Sommerspielen in Tokio 2020 verstärkt über den Modernen Fünfkampf berichten. Eurosport hat mit dem Weltverband UIPM eine Zusammenarbeit vereinbart und wird die wichtigsten Veranstaltungen übertragen. "Der Moderne Fünfkampf gilt als eine der herausforderndsten und traditionsreichsten Sommersportarten bei Olympischen Spielen und wir freuen uns sehr, dass wir unseren Zuschauern die diesjährigen Top-Events der Sportart zeigen können", sagte Eurosport-CEO Peter Hutton. Der Eurosport-Mutterkonzern Discovery hatte die Übertragungsrechte für die Olympischen Spiele 2018 bis 2024 erworben. Die Vereinbarung umfasst die wichtigsten internationalen Wettkämpfe wie das Weltcup-Finale in Litauen im Juni und die Weltmeisterschaften in Ägypten im August. Die erfolgreichste deutsche Athletin im Modernen Fünfkampf ist Lena Schöneborn. Die Berlinern wurde 2008 in Peking Olympiasiegerin.