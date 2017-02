später lesen Badminton Ex-Europameister Zwiebler auf Weg zum zehnten DM-Titel Teilen

2017-02-04T12:24+0100

Der ehemalige Badminton-Europameister Marc Zwiebler (Bischmisheim) ist auf dem Weg zu seinem zehnten deutschen Meistertitel. Der haushohe Turnierfavorit setzte sich bei den 65. Titelkämpfen in Bielefeld im Viertelfinale gegen den Bonner Christopher Klauer in 26 Minuten mit 21:9 und 21:10 durch. In der Runde der letzten Vier trifft Zwiebler auf Alexander Roovers (Mülheim). Beendet war das Comeback des siebenmaligen Einzel-Meisters Björn Joppien (Langenfeld) am Samstag im Viertelfinale der Mixed-Konkurrenz. Der 36-Jährige, der seine Karriere 2010 aus gesundheitlichen Gründen beendet hatte, scheiterte gemeinsam mit seiner Partnerin Fabienne Deprez (Gifhorn) an Nikolaj Persson und Kilasu Ostermeyer (Trittau) mit zweimal 20:22.