Tischtennis: Filus und Walther meistern Auftakthürden bei India Open

Ruwen Filus und Ricardo Walther haben ihre Auftakthürden bei den India Open der Tischtennisprofis in Neu Delhi gemeistert. Filus setzte sich souverän mit 4:0 gegen den Franzosen Quentin Robinot durch, Walther bezwang den Inder Soumjayit Gosh mit 4:3. Der deutsche Meister Patrick Baum und Benedikt Duda sind derweil bereits ausgeschieden. Baum unterlag Sanil Shetty aus Indien mit 2:4, Duda musste sich trotz einer 3:0-Satzführung Jiang Tianyi aus Hongkong mit 3:4 geschlagen geben. Der zweimalige Europameister Dimitrij Ovtcharov trifft in seinem Auftaktspiel bei der mit 150.000 Dollar dotierten Veranstaltung am Freitag auf Abdulaziz Al-Abbad aus Saudi Arabien.