später lesen "Kinder werden daran trainieren" Hambüchens Gold-Reck ist da FOTO: dpa, bt hak Teilen

Twittern





2017-01-28T14:33+0100 2017-01-28T14:33+0100

Fabian Hambüchens Gold-Reck von Rio de Janeiro soll nach seiner Ankunft in Deutschland nicht ins Museum, sondern in die Turnhalle. "Die Kinder in Wetzlar und alle, die dort aktiv sind, werden daran trainieren", sagte der Turn-Olympiasieger der Spiele in Rio der "Sächsischen Zeitung".