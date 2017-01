später lesen Beachvolleyball Flüggen/Böckermann wechseln zum HSV Teilen

2017-01-08

Die Beachvolleyball-Olympiateilnehmer Markus Böckermann und Lars Flüggen starten in Zukunft für den Hamburger SV. Das gab Vereinspräsident Jens Meier am Sonntag bei der Mitgliederversammlung bekannt. Das Duo spielte zuvor für den Club an der Alster und war im September am Timmendorfer Strand erstmals Deutscher Meister geworden. In Rio waren Flüggen/Böckermann bereits in der Vorrunde gescheitert.