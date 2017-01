später lesen Segeln Französischer Crew gelingt schnellste Weltumsegelung der Geschichte Teilen

2017-01-26

In 40 Tagen um den Globus: Der französische Skipper Francis Joyon hat mit seiner Crew die Welt in Rekordzeit umsegelt. Nach 40 Tagen, 23 Stunden, 30 Minuten und 30 Sekunden überquerte der 60-Jährige am Donnerstag kurz vor 9 Uhr mit dem Hightech-Trimaran Idec Sport die Ziellinie vor Brest. Joyon unterbot die bisherige Bestzeit seines Landsmanns Loick Peyron aus dem Jahr 2012 (45 T, 13 H, 42 Min, 53 Sekunden) um fast fünf Tage. Zugleich sicherte sich Joyon mit seinem fünfköpfigen Team die Jules-Verne-Trophäe, die für die schnellste Weltumrundung per Segelboot unter bestimmten Regeln vergeben wird. Die 45.000 Kilometer lange Route führte das 31,50 Meter lange Hightech-Boot entlang des Kap der Guten Hoffnung (Südafrika), des Kap Leeuwin (Australien) und des Kap Hoorn (Südamerika).