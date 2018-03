später lesen Volleyball Friedrichshafen zum 15. Mal Pokalsieger 2018-03-04T15:09+0100 2018-03-04T15:09+0100

Der VfB Friedrichshafen ist seiner Favoritenrolle beim Volleyball-Pokalfinale in Mannheim gerecht geworden und hat zum insgesamt 15. Mal den Titel gewonnen. Der VfB setzte sich gegen die Bisons Bühl klar mit 3:0 (25:20, 25:8, 25:21) durch. Die Mannschaft des früheren Bundestrainers Vital Heynen ist damit wettbewerbsübergreifend seit 31 Spielen ungeschlagen. Vor 11.354 Zuschauern in der SAP-Arena geriet der Sieg des Favoriten nie ernsthaft in Gefahr. Bühl, das bereits beide Partien in der Bundesliga gegen Friedrichshafen, klar mit 0:3 verloren hatte, konnte auch im dritten Aufeinandertreffen der Saison nicht mithalten.