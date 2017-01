später lesen Woeste wiedergewählt Galopprennsport reformiert Strukturen Teilen

2017-01-26

Der deutsche Galopprennsport reformiert seine Strukturen und plant die Gründung einer neuen Gesellschaft mit der Bezeichnung German Racing GmbH. In ihr sollen alle wirtschaftlichen Aktivitäten gebündelt werden. Das ist das wichtigste Ergebnis der Mitgliederversammlung des Dachverbandes Direktorium für Vollblutzucht und Rennen am Mittwochabend in Köln. Der 81 Jahre alte Düsseldorfer Unternehmer Albrecht Woeste wurde für ein weiteres Jahr zum Präsidenten des Direktoriums gewählt. Er soll die Übergangszeit in die neuen Strukturen noch mitgestalten. Durch einen Verkauf des Unternehmens RaceBets.com, an dem der deutsche Rennsport beteiligt war, steht dem Turf ein zweistelliger Millionenbetrag für Investitionen zur Verfügung. Der deutsche Rennsport hat nach wie vor erhebliche wirtschaftliche Sorgen. Der Wettumsatz ging im vergangenen Jahr von 30,26 Millionen Euro auf 26,37 Millionen Euro zurück.