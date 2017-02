später lesen Sportförderung Großbritannien kappt finanzielle Unterstützung für sieben Sportarten 2017-02-20T15:48+0100 2017-02-20T15:48+0100

Gleich sieben Sportarten müssen in Großbritannien in Zukunft höchstwahrscheinlich ohne finanzielle Unterstützung von UK Sport auskommen. Die für die Sportförderung zuständige Organisation wies entsprechende Einsprüche der olympischen Verbände für Badminton, Fechten, Gewichtheben, Tischtennis und Bogenschießen sowie der paralympischen Verbände für Rollstuhl-Rugby und Goalball am Montag ab. Die betroffenen Verbände können dagegen noch vor ein unabhängiges Sport-Schiedsgericht ziehen. Vor allem die Entscheidung gegen Badminton erhitzte im Mutterland der Sportart die Gemüter. Erstmals in der Geschichte von UK Sport wird dabei einem Verband die Unterstützung (ca. 6,6 Millionen Euro) entzogen, obwohl er seine Medaillenziele erreichte. Chris Langridge and Marcus Ellis hatten in Rio Bronze im Herrendoppel gewonnen.