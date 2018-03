später lesen Kunstturnen Hambüchen wird Botschafter der WM 2019 in Stuttgart 2018-03-18T13:04+0100 2018-03-18T13:04+0100

Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen ist zum Botschafter der Kunstturn-Weltmeisterschaften 2019 in Stuttgart ernannt worden. Dies gab Morinari Watanabe, Präsident des Turn-Weltverbandes FIG, am Sonntag beim Weltcup-Turnier in der baden-württembergischen Landeshauptstadt bekannt.