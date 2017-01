später lesen Wasserball Hannover und Heidelberg gewinnen Pokal Teilen

2017-01-28

Waspo 98 Hannover bei den Männern und die Frauen vom SV Nikar Heidelberg sind die neuen deutschen Wasserball-Pokalsieger. Bei der gemeinsamen Endrunde in Düsseldorf holte sich Hannover mit einem 10:9 (2:2, 1:3, 3:2, 4:2) gegen den ASC Duisburg seinen dritten Cup-Erfolg nach 1998 und 2003. Heidelberg gewann im Finale 17:10 (4:4, 6:3, 5:2, 2:1) gegen den SV Bayer 08 Uerdingen, der zuletzt fünfmal in Folge siegreich war. Der deutsche Rekordsieger Spandau 04 Berlin, der in den vergangenen drei Jahren triumphiert hatte, musste sich nach einem 11:6 gegen den OSC Potsdam mit Platz drei zufrieden geben. Hannover hatte im Halbfinale im Duell der beiden Champions League-Teilnehmer Spandau 04 mit 9:4 ausgeschaltet.