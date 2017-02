später lesen Olympia-Dritter Hausding springt wieder vom Brett 2017-02-23T14:16+0100 2017-02-23T14:16+0100

Ein halbes Jahr nach Olympia-Bronze in Rio bestreitet Wasserspringer Patrick Hausding erstmals wieder einen Wettkampf. Der Rekord-Europameister startet beim am Freitag beginnenden Grand Prix in Rostock (bis Sonntag), um seine Form für die eine Woche später in Peking beginnende und für Wasserspringer höchst lukrative World Series zu testen. "Seit etwa acht Wochen bin ich wieder im Training. Hier und da habe ich noch Schulterprobleme, aber das hält sich in Grenzen", sagte Hausding dem SID: "Die Konkurrenz in Rostock ist ganz ordentlich. Für mich geht es vor allem darum, Wettkampfpraxis für die Weltserie zu sammeln." In China wird der Berliner auch wieder mit Turm-Partner Sascha Klein (Dresden), der sein Karriereende um ein Jahr nach hinten verschoben hat, antreten. In Rostock ist Hausding für den Einzel- und Synchron-Wettbewerb vom 3-m-Brett gemeldet.