später lesen Ringen Iran besiegt USA und gewinnt Weltcup 2017-02-17T16:47+0100 2017-02-17T16:47+0100

Mit einem Sieg gegen die USA haben die iranische Ringer den Weltcup gewonnen. Im Finale am Freitag in der Imam-Chomeini-Halle im westiranischen Kermanschah gewann der Iran mit 5:3 gegen das US-Freistilteam. Für eine Überraschung sorgte jedoch der Amerikaner David Taylor im Mittelgewicht. Er besiegte den iranischen Superstar Hassan Jasdani. Auch der amerikanische Ausnahmeringer Jordan Burroughs (Klasse bis 74 Kilogramm) gewann seinen Kampf. Der Weltcup war im Vorfeld von politischen Querelen zwischen dem Iran und den USA belastet. Nach dem von US-Präsident Donald Trump verhängten Einreiseverbot für Iraner, entschied sich zunächst auch die Führung in Teheran für einen Visastopp für Amerikaner und somit auch für die US-Ringer. Der iranische Ringerverband und die Sportmedien setzten sich aber erfolgreich für eine Einreise der Amerikaner ein.