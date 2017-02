Dressurreiten: Isabell Werth siegt im Grand Prix in Neumünster

Die sechsmalige Dressur-Olympiasiegerin Isabell Werth hat den Grand Prix beim internationalen Weltcup-Turnier in Neumünster gewonnen. Im Sattel ihres 15-jährigen Wallachs Don Johnson setzte sich die Rheinbergerin am Samstag mit 75,78 Prozentpunkten durch.

"Ich bin etwas auf Sicherheit geritten. Der Geräuschpegel in der Halle war sehr hoch", sagte 47-Jährige. "Ich hatte kurz Bedenken, ob Don Johnson sich da konzentrieren würde, auch weil er drei Monate Turnierpause hatte."

Platz zwei ging an die Niederländerin Madeleine Witte-Vrees auf Cennin mit 74,10 Prozentpunkten. Dritte wurde die Mannschafts-Weltmeisterin von 2014, Helen Langehanenberg aus Billerbeck, auf Damsey mit 73,20 Zählern.

Der Grand Prix war zugleich die Qualifikation für die Weltcup-Kür am Sonntag. Die besten 15 der 19 gestarteten Paare sind für die Prüfung startberechtigt. Neumünster ist die siebte von neun Weltcup-Etappen in der Westeuropa-Liga in dieser Saison. Das Finale findet Ende März, Anfang April in Omaha (USA) statt.

(dpa)