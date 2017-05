später lesen Ringen John und Hassler verpassen EM-Medaillen 2017-05-06T22:04+0200 2017-05-06T22:04+0200

Christian John (130 kg/Eisenhüttenstadt) und Oliver Hassler (98 kg/Hausen-Zell) haben am fünften Wettkampftag der Ringer-Europameisterschaften in Novi Sad/Serbien Medaillen verpasst und jeweils den fünften Rang belegt. John verlor den Kampf um Bronze gegen den Georgier Lewan Arabuli mit 0:8 Wertungspunkten, Hassler zog gegen Balasz Kiss aus Ungarn, Weltmeister von 2009, mit 1:4 den Kürzeren. Christopher Krämer (59 kg/Westendorf) unterlag im Auftaktduell dem Polen Przemyslaw Piatek mit 1:2 Punkten und schied damit ebenso aus wie Michael Widmayer (66 kg/Ehningen), der gegen Pal Gundersen (Norwegen) in der Qualifikation mit 2:4 Wertungspunkten verlor.