später lesen Triathlon Kienle Dritter in Utah - Brownlee siegt 2017-05-06T19:10+0200 2017-05-06T19:10+0200

Der ehemalige Ironman-Weltmeister Sebastian Kienle hat auf der halb so langen 70.3-Distanz in Utah den dritten Platz belegt. Der 32-jährige Triathlet konnte am Samstag über 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen im Kampf um den Sieg nicht entscheidend eingreifen. Kienle war nach 3:46:20 Stunden im Ziel und damit 4:23 Minuten langsamer als Gewinner Alistair Bronwlee. Der Brite verwies mit Streckenrekordzeit den Kanadier Lionel Sanders um 33 Sekunden auf Platz zwei. Für Brownlee war es der zweite Sieg beim zweiten Start über diese Distanz. Vor zwei Wochen hatte der Olympiasieger von 2012 und 2016 auf Gran Canaria gewonnen. "Das Schwimmen war perfekt für mich, ich konnte dann auf dem Rad mein eigenes Rennen fahren", sagte Brownlee nach seinem Sieg in St. George im US-Bundesstaat Utah. Beim Laufen ließ er Sanders auch nicht mehr entscheidend rankommen.