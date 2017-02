später lesen Beachvolleyball Walkenhorst startet ohne Ludwig in die Saison FOTO: dpa, hpl Teilen

Für Beachvolleyball-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst (Hamburg) beginnt am Mittwoch in Fort Lauderdale die WM-Saison. Die 29 Jahre alte Blockspezialistin geht bei dem Major-Turnier mit Julia Großner (Berlin) an den Start, da sich Partnerin Laura Ludwig nach einer Schulter-Operation noch im Aufbautraining befindet.