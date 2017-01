später lesen 19-jährige Durststrecke Japan hat endlich wieder einen Sumo-Champion FOTO: afp, ty Teilen

2017-01-25T14:21+0100 2017-01-25T14:50+0100

Zum ersten Mal seit knapp 20 Jahren gibt es in Japan wieder einen inländischen Sumo-Champion. Am Mittwoch wurde der Ringer Kisenosato offiziell vom Verband in den Rang eines "Yokozuna" erhoben, die höchste Stufe, die ein professioneller Sumo-Ringer erreichen kann.