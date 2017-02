später lesen Springreiten Klatte qualifiziert sich für Weltcup-Finale Teilen

Springreiter Guido Klatte hat sich mit dem dritten Platz beim Weltcup-Springen in Bordeaux überraschend einen Platz für das Weltcup-Finale gesichert. Mit Qinghai blieb der 21-Jährige aus dem niedersächsischen Lastrup am Samstagabend im Stechen fehlerfrei in 38,09 Sekunden. Der Sieg ging an den Franzosen Julien Epaillard auf Quatrin de la Roque, der für den Stechparcours nur 35,92 Sekunden benötigte. Zweiter wurde der Niederländer Leopold van Asten mit Zidane (37,71).