Hallenhockey: Köln und Mannheim im Finale

Rot-Weiss Köln und der Mannheimer HC stehen im Finale um die deutsche Hallenhockey-Meisterschaft. Die Kölner setzten sich am Samstag gegen den Harvestehuder THC um Olympiasieger Tobias Hauke 5:4 (3:3, 1:0) nach Penaltyschießen durch und zogen zum vierten Mal nacheinander ins Endspiel ein. Dort treffen die Rheinländer am Sonntag (14.00 Uhr) auf die Mannheimer, die den Club an der Alster 4:3 (2:1) bezwangen. Bei den Frauen verpasste Titelverteidiger Mannheimer HC überraschend den Einzug ins Finale (11.30 Uhr/beide Spiele auf sportdeutschland.tv), gegen den Harvestehuder THC unterlag der MHC trotz Halbzeitführung 3:4 (2:1). Im Endspiel kommt es zum Derby zwischen Harvestehude und dem UHC Hamburg, der sich gegen den Düsseldorfer HC mit 3:1 (1:0) durchsetzte.