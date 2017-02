später lesen Titelkämpfe Kunstturn-EM 2020 in Baku und Paris Teilen

2017-02-07T14:17+0100 2017-02-07T14:18+0100

Die Kunstturn-Europameisterschaften der Männer finden 2020 finden vom 6. bis 10. Mai in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku statt. Paris ist vom 13. bis 17. Mai Schauplatz der europäischen Titelkämpfe der Frauen. Dies teilte die Europäische Turn-Union (UEG) mit. Die europäischen Titelkämpfe werden der letzte internationale Härtetest vor den Olympischen Spielen im Sommer 2020 in Tokio sein. In diesem Jahr wird die Turn-EM im April im rumänischen Cluj ausgetragen, 2018 im August in Glasgow. Für 2019 steht die ausrichtende Stadt noch nicht fest.