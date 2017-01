später lesen Reiten Kutscher reitet bei Weltcup in Zürich auf Platz fünf Teilen

Marco Kutscher hat beim Weltcup-Turnier in Zürich als bester deutscher Springreiter Platz fünf belegt. Der Profi aus Bad Essen ritt am Sonntag mit Clenur im Stechen fehlerfrei, war aber zu vorsichtig und in 43,44 Sekunden deutlich zu langsam für eine noch bessere Platzierung. Ludger Beerbaum aus Riesenbeck verpasste das Stechen wegen eines Abwurfs und landete als zweibester deutscher Reiter auf Platz zwölf. Das Springen gewann der Spanier Eduardo Alvarez Aznar im Sattel von Rokfeller (36,20) vor dem für Österreich startenden Starnberger Max Kühner mit Kaliyuga (38,03) und dem Kolumbianer Carlos Enrique Lopez Lizarazo mit Admara (38,43). Im Ranking der Westeuropa-Liga führt weiter der Franzose Kevin Staut.