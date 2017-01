später lesen Degenfechten Kyoungdoo Park gewinnt Weltcup in Heidenheim Teilen

Twittern





2017-01-27T20:01+0100 2017-01-27T20:02+0100

Degenfechter Kyoungdoo Park hat das Weltcup-Turnier in Heidenheim gewonnen. Der Südkoreaner setzte sich am Freitag im Finale gegen Yannick Borel aus Frankreich mit 15:13 durch und sicherte sich damit den Gesamtsieg des Heidenheimer Pokals. Von den deutschen Teilnehmern qualifizierten sich lediglich Lukas Bellmann aus Leverkusen und der Offenbacher Richard Schmidt für das Tableau der besten 64. Bellmann beendete den Heim-Weltcup auf Rang 54, Schmidt lag zwei Plätze hinter ihm. "Lukas und Richard haben sich hier gut präsentiert. Aber ihnen fehlt dann eben noch die Erfahrung", sagte Bundestrainer Mario Böttcher. "Sicher ist aber auch, dass aus deutscher Sicht nur zwei in der Hauptrunde zu wenig sind."