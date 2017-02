später lesen Beachvolleyball Laboureur/Sude scheitert im Halbfinale Teilen

Auch das letzte deutsche Beachvolleyball-Team ist beim Welttour-Turnier in Florida aus dem Rennen um den Sieg. Chantal Laboureur und Julia Sude scheiterten am Sonntag im Halbfinale an den Brasilianerinnen Agatha/Duda mit 1:2 (26:24, 18:21, 11:15). Das Team aus Stuttgart und Friedrichshafen spielt in Fort Lauderdale gegen Brooke Sweat/Summer Ross (USA) um Platz drei. Laboureur/Sude, die bei den Olympischen Spielen in Rio nicht am Start waren, hatten zuvor die Brasilianerinnen Josi Alves/Lili Maestrini im Viertelfinale des mit 600 000 Dollar dotierten Turniers mit 2:0 geschlagen. Im vergangenen Jahr hatte das seit vier Jahren zusammen spielende Duo auf der Welttour das Major in Porec gewonnen. Am Freitag waren Olympiasiegerin Kira Walkenhorst und ihre Interimspartnerin Julia Großner bereits im Achtelfinale gegen die Niederländerinnen Sophie van Gestel und Madelein Meppelink ausgeschieden.