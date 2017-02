später lesen Reiten Ludger Beerbaum reitet in Bordeaux auf Platz drei Teilen

Ludger Beerbaum hat beim Großen Preis von Bordeaux den Sieg verpasst. Der Springreiter aus Riesenbeck blieb am Sonntag im Sattel von Chaman im Stechen fehlerfrei, war in 36,46 Sekunden jedoch zu langsam für Platz eins. Der Sieg ging an den Belgier Pieter Devos, der mit Apart (35,49) am schnellsten ritt. Zweiter wurde der im Rheinland lebende Ire Bertram Allen mit Izzy (36,38). Zweitbester deutscher Starter war Christian Ahlmann aus Marl, der mit Funke das Stechen verpasste und Zehnter wurde.