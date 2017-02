später lesen Hockey Mannheim beendet Europacup-Vorrunde auf Platz eins 2017-02-18T10:23+0100 2017-02-18T10:23+0100

Die Damen vom Mannheimer HC haben die Vorrunde des Hallenhockey-Europacups im schweizerischen Wettingen ungeschlagen als Tabellenführer abgeschlossen. Der deutsche Meister von 2016 gewann am Samstagmorgen auch sein drittes und letztes Gruppenspiel mit 10:0 (4:0) gegen den weiterhin sieglosen belgischen Titelträger Royal Pingouin HC Nivilles. Beste MHC-Torschützin war Lydia Haase mit drei Treffern. Greta Lyer sowie die Nationalspielerinnen Cécile Pieper und Nike Lorenz erzielten je zwei Tore, Camille Nobis war einmal erfolgreich. Im Halbfinale am Samstagabend (18.30 Uhr) trifft Mannheim nun auf den Zweiten der Gruppe B, entweder den Club de Campo Madrid, Gastgeber Rotweiss Wettingen oder den SV Kampong Utrecht. Bereits am Freitag hatten die Baden-Württembergerinnen den weißrussischen Champion HC Minsk mit 6:3 (4:1) besiegt und sich mit 4:0 (3:0) gegen den österreichischen Meister SV Arminen Wien durchgesetzt.