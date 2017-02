später lesen Hockey Mannheimer Damen siegen beim Hallen-Europacup 2017-02-19T15:48+0100 2017-02-19T15:48+0100

Die Damen vom Mannheimer HC haben zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte den Hallenhockey-Europacup gewonnen. Der deutsche Meister von 2016 besiegte am Sonntag im Finale den HC Minsk mit 5:3 (2:1). Lydia Haase (4. Minute) und Nationalspielerin Nike Lorenz (12.) sorgten im schweizerischen Wettingen für eine 2:0-Führung, ehe der weißrussische Champion durch Jauhenia Filipowitsch (13.) verkürzte. In der zweiten Halbzeit erhöhte Haase (24.) auf 3:1, doch Valeria Lapitskaja (29.) und Elena Sashina (37.) glichen für Minsk aus. In der Schlussphase sorgten Mannheims Nationalspielerin Cécile Pieper (37.) und Haase (39.) mit ihrem insgesamt elften Turniertreffer für den 5:3-Endstand. Im Halbfinale am Samstagabend hatten sich die Baden-Württembergerinnen mit 6:1 (2:0) gegen den spanischen Titelträger Club de Campo Madrid durchgesetzt. Zuvor hatte der MHC am Samstagmorgen sein drittes und letztes Vorrundenspiel mit 10:0 (4:0) gegen den belgischen Meister Royal Pingouin HC Nivilles gewonnen und damit die Gruppenphase als ungeschlagener Tabellenführer beendet. Bereits am Freitag hatte Mannheim Minsk mit 6:3 (4:1) besiegt und mit 4:0 (3:0) gegen den österreichischen Champion SV Arminen Wien gewonnen.