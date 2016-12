später lesen Darts-WM Hopp dreht nach dem ersten Satz auf und erreicht Runde zwei FOTO: dpa, te fux nic Teilen

Der frühere Junioren-Weltmeister Max Hopp (Idstein) ist bei der Darts-WM in London in die zweite Runde eingezogen. Am letzten Erstrunden-Tag besiegte der 20-Jährige den favorisierten Niederländer Vincent van der Voort (Nr. 20 der Weltrangliste) mit 3:1.