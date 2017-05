später lesen Ringer-EM Mertens mit Bronze-Chance 2017-05-05T13:52+0200 2017-05-05T13:52+0200

Die deutsche Ringerin Laura Mertens kann bei den Europameisterschaften in Serbien Bronze in der Kategorie bis 58 Kilogramm gewinnen. Die Rheinländerin verpasste am Freitag in Novi Sad zwar knapp das Finale, kämpft am Abend im Duell um Rang drei aber immerhin um die zweite deutsche Edelplakette dieser Wettkämpfe. Mertens trifft ab 19 Uhr auf die Schwedin Elin Nilsson. Ein überraschendes Erstrunden-Aus ereilte Medaillenkandidatin Aline Focken. Die Weltmeisterin von 2014 dominierte ihr Auftaktduell der Klasse bis 69 Kilogramm gegen Alla Tscherkassowa zwar lange. Dann gelang der Ukrainerin die Wende und ein vorzeitiger Schultersieg. Bei den Männern war nur Tim Müller in der Freistil-Kategorie bis 70 Kilogramm am Start und schon in der Qualifikation gegen den Russen Israil Kasumow chancenlos. Für die Freistil-Ringer und die Frauen endeten die Wettkämpfe am Freitag. Am Wochenende sind die Griechisch-Römisch-Spezialisten in insgesamt acht Gewichtsklassen an der Reihe. Der Deutsche Ringer-Bund hat alle Kategorien besetzt.