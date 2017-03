Borussia Dortmund und Schalke 04 sind seit ewigen Zeiten die großen Rivalen des Ruhrgebiets. Springreiter Michael Beckmann war das am Samstagabend egal. Im Schalke-Trikot ritt Beckmann am Samstaben durch die Westfalenhalle.

Bevor Beckmann in der kuriosen Disziplin "Jump and drive", bei der die Teilnehmer erst einen ganz normalen Parcours mit ihren Pferden absolvieren und im Anschluss ihr Geschick am Lenkrad eines Autos beweisen müssen, an den Start ging, hatte er eine Überraschung für die Zuschauer parat. Beckmann zog sich seine Reitjacke aus, darunter kam ein Trikot des FC Schalke 04 zum Vorschein. "Ich habe mir gedacht, ich muss hier in Dortmund ein bisschen Ballast abwerfen und ziehe mal meine Jacke aus, damit ich ein bisschen leichter bin", sagte Beckmann. Als das Schalke-Trikot sichtbar wurde, staunte auch der Hallensprecher nicht schlecht. "Ach du Scheiße", sagte er ins Mikrofon: "Was ist das denn? Das gibt es ja nicht."

Dann ergriff erneut Beckmann das Mikrofon. "Ich hoffe, ich reite nicht so wie mein Verein. Aber wenn ich schonmal in der verbotenen Stadt reite, dann nicht ohne mein Trikot". Dann ertönte in der Westfalenhalle der Schalke-Song "Blau und Weiß, wie lieb ich Dich", und Beckmann ritt los. Der Hallensprecher hielt mit "Dortmund, Dortmund"-Sprechchören dagegen, scheiterte aber. Unter dem Applaus der Zuschauer drehte Beckmann ein paar Runden.

Einen Seitenhieb in Richtung RB Leipzig gab es dann auch noch. "Wenn ich jetzt vor Schreck eine Dose Red Bull bräuchte, wäre das schlimm?", fragte der Hallensprecher: "Dann müssten wir alle Tribünen räumen", sagte er weiter. Eine Anspielung auf die Strafe des Deutschen Fußball-Bundes, der nach den Beleidigungen der Fans von Borussia Dortmund in Richtung RB Leipzig die komplette Südtribüne im Signal Iduna Park für ein Spiel gesperrt hatte.

Beckmann landete am Ende des Events hinter dem Iren Michael Kearins auf Platz zwei, obwohl er vor der Fahrprüfung die Bestzeit inne hatte. Als Beckmann sich nach seiner Vorstellung das Trikot vom Leib riss und wie wild durch die Halle lief, bekam er noch einen Spruch vom Hallensprecher gedrückt: "Michael, genieß es. Das dürfen nicht viele Schalker in Dortmund. Das Gefühl habt ihr selten, dass ihr jubelnd durch die Halle lauft."

Bei Facebook wurde das Video zum Hit, wurde bis Montagmittag mehr als 100.000 Mal aufgerufen und sammelte mehr als 500 Kommentare.

(seeg)