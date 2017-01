später lesen Springreiten Michaels-Beerbaum reitet in Florida auf Platz zwei Teilen

Die Springreiterin Meredith Michaels-Beerbaum hat bei ihrem dreimonatigen US-Aufenthalt eine erste Topplatzierung erreicht. Die 47-Jährige aus Thedinghausen ritt am Samstagabend (Ortszeit) in einem Großen Preis der zwölfwöchigen Turnierserie in Wellington auf Platz zwei. Im Sattel von Comanche benötigte die in Kalifornien geborene Springreiterin im Stechen 40,79 Sekunden. Schneller war nur der ebenfalls fehlerfreie kanadische Olympiasieger Eric Lamaze mit Fine Lady (40,26). Das Springen war der Höhepunkt der dritten Turnierwoche in Florida.